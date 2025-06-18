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        Tekstil fabrikalarının artan kumaşlarıyla çocuklara giysi üretiyorlar

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kadınlar tekstil fabrikalarından topladıkları üretim fazlası kumaşlarla çocuk giysileri üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:55
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        Tekstil fabrikalarının artan kumaşlarıyla çocuklara giysi üretiyorlar
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kadınlar tekstil fabrikalarından topladıkları üretim fazlası kumaşlarla çocuk giysileri üretiyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince (ADEM) "Kadın isterse değişir her şey" sloganıyla birçok çalışma hayata geçirildi.

        Faaliyet yürüttükleri ADEM'de eğitimlere katılan kadınlar ve usta öğreticiler, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) projeye destek sunan fabrikaları gezerek üretim fazlası atık kumaşları topluyor.

        Toplanan kumaşlar ADEM atölyelerinde kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için şort, gömlek, etek, elbise gibi ürünlere dönüştürülüyor.

        Çalışma kapsamında hem üretim fazlası kumaşlar değerlendiriliyor hem de çocuklar sevindiriliyor.

        - "Sıfır atıkta biz de varız"

        ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, "Sıfır atıkta biz de varız" sloganıyla merkez olarak atık yağların toplanmasından kadınların bilinçlendirilmesine kadar birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

        "Sıfır Atık Projesi" doğrultusunda OSB'ye gittiklerini, tekstil fabrikalarında üretilen ve yurt dışına ihraç edilen ürünlerden kalan kumaşları merkeze getirdiklerini ifade eden Çetin, bu kumaşlarla dezavantajlı ailelerin çocuklarına kıyafet ürettiklerini belirtti.

        Çetin, merkezde kadınlar olarak "atık" diye tabir edilen birçok şeyi geri dönüşüme kazandırdıklarını anlatarak, "Biz bu kumaşları burada değerlendirmesek belki de çöp olacak. Burada kıyafetler diktik. Bu kıyafetleri giyip yıprattıktan sonra da bunları değerlendiriyor, çanta, mutfak önlüğü yapıyoruz." dedi.

        Merkezde usta öğretici Serap Artun da projede yer alarak hem ülke hem de ailelerin ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

        Kursiyerlerden Şükran Elhakan temin ettikleri kumaşların hepsinin birbirinden güzel ve kaliteli olduğunu söyledi.

        Bu kumaşlardan güzel ürünler elde ettiklerini anlatan Elhakan, yaptıklarını çocuklara hediye ettiklerini kaydetti.

        OSB'de tekstil fabrikası bulunan ve projeye destek sunan Fatma Çelik de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kadınların yürüttüğü çalışmaya destek olmak istediklerini belirterek, "Artan kumaşları ADEM'lere veriyoruz. Bu kumaşlar orada 0-6 yaş grubu çocuklarımız için kıyafet olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

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