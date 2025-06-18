Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Türk Kızılay bağışçıları ve yöneticileriyle buluştu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Kızılay bağışçıları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu başkanlığında, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın ev sahipliğinde Türk Kızılay Aşevi'nde, Türk Kızılay bağışçıları ve yöneticileriyle program düzenlendi.

Görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Türk Kızılay'ın bölgede yürüttüğü çalışmaların toplum nezdinde önemli olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kızılay, bir merhamet kurumu olmanın ötesinde, devletin ve milletin vicdanıdır. Bugün burada sadece bir masa etrafında toplanmadık, aynı zamanda gönüllerimizi birleştirdik. Her bir bağış, bir ihtiyaç sahibinin duasına dönüşüyor. Bizim görevimiz bu zinciri büyütmek ve daha fazla gönüle dokunmaktır."

Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel ise kentteki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.