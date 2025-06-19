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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Diyarbakır'da lise öğrencileriyle buluştu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Diyarbakır" kamp programına katılan 10 ilin lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:44
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Diyarbakır'da lise öğrencileriyle buluştu
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Diyarbakır" kamp programına katılan 10 ilin lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Bakan Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Diyarbakır" kamp programında, Diyarbakır'ın kadim şehir ve bölgenin merkezi olduğu için çevre illeri kentte anlatmak istediklerini söyledi.

        Programlarda Diyarbakır'ın fethinin de anlatıldığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Programda, Diyarbakır'ın fethinde yer alan komutanlar, peygamberlerin hayatı, kentte yetişen şairler, yazarlar, bilim insanları ve alimleri analım istedik. Kadim şehrimizde 10 ilimizin öğrencileri var. Aslında bir haftalık bir eğitim alıyorsunuz. Diyarbakır'ın kendisi aslında başlı başına bir okul. Şehir içerisinde ziyaretlere çıktığınızda tarihinizle kadim medeniyetimizde buluşmuş olacaksınız. Aslında bu çalışma sizin lise hayatınızda edineceğiniz önemli bir kazanım olarak hatıralarınızda kalacak."

        Yılmaz, alanda her türlü etkinliğin yapılması için imkan sağlandığını, alanın öğrenciler için güzel bir eğitim mekanı haline geldiğini belirtti.

        Öğrencilerin bu programa sadece bir kez katılma hakkının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Artık başka öğrenciler gelecek. Programda kalan iki günü doya doya değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sizler gibi birçok öğrencimiz var. Onlara da sıra gelmesi gerekiyor. Hayatınızdaki bu fırsatı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Burada sosyal medyada değil sosyal çevreyle, arkadaşlarla beraber olmanız lazım. Elazığ'dan, Şanlıurfa'dan, Siirt'ten ve Diyarbakır ilçelerinden arkadaşlarınız var. Bir sosyal ağ oluşuyor. Sizlere başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Vali Murat Zorluoğlu ise öğrencileri Diyarbakır'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler paylaşan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır'dan çok güzel anılarla şehirlerinize geri döneceksiniz. Mutlaka çok derin arkadaşlık ve dostluklar kazanarak ayrılıyorsunuz. Kentin güzelliklerini görerek ve hissederek inşallah ayrılıyorsunuz. Bunları şehirlerinizde aileleriniz başta olmak üzere arkadaşlarınıza da anlatmanızı rica ediyorum. Diyarbakır uzun yıllar, maalesef kötü şekilde terörle, ölümlerle ve bombalarla anıldı. Diyarbakır'da artık gündem daha huzurlu şehir, sanat, kültür ve spor. Sizleri birer Diyarbakır kültür elçisi olarak görüyorum. İnşallah döndüğünüzde şehirlerinizde arkadaşlarınıza anlatırsınız."

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de amaçlarının gençleri Türkiye vizyonuna ve misyonuna uygun şuurlu, bilinçli, bilgili ve ülkülü yetiştirmek olduğunu belirterek, bunun için devletin her türlü gayreti gösterdiğini, kamp çalışmasının da bunun bir parçası olduğunu bildirdi.

        Konuşmaların ardından Yılmaz, Zorluoğlu, Küçükali ve öğrenciler ebru sanatı yaparak, fotoğraf sergisini gezdi.

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Diyarbakır" kamp programı kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan 80 kız lise öğrencisi, Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde 15 Haziran'da başlayan ve 21 Haziran'a kadar sürecek olan konferans, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılıyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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