Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Diyarbakır'da 472 bin 541 öğrenci karnelerini aldı.

Bu kapsamda, Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, okulda eğitim gören down sendromlu 14-17 yaş arası öğrencilerden oluşan +1 Ahenk Grubu folklor gösterisi sundu.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Sur Kaymakamı Asım Solak ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da iyi bir eğitim dönemini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel öğrencilerle karne sevincini yaşamak istediklerini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Okulumuz bu yıl 24 mezun veriyor. Bu çocuklarımızın tamamına karnelerini vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Okuldaki öğretmenlerimizle de bir araya gelerek okulumuzun bazı ihtiyaçları üzerine istişarede bulunduk. İnşallah gerek bu okulumuz gerek diğer okullarımızda öğrencilerimiz başarılı bir şekilde öğrenim hayatlarına devam edecek."

Yaz mevsiminde ilgili kurumlarla çocuklar ve gençler için kurslar düzenleyeceklerini ifade eden Zorluoğlu, tüm çocuk ve gençleri kurslara davet etti. - Elazığ Elazığ'da 10 bin öğretmenin görev yaptığı 553 okulda 122 bin öğrenci karne aldı. Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Hazardağlı İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı. Hatipoğlu, öğrencilere tatilde kitap okumaları ve verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Eğitimin her geçen gün iyiye gitmesi için gayret gösteriyoruz. Depremden zarar gören binaları ve alt yapımızı güçlü hale getirdik. 2025 yılı itibarıyla okullarımızın neredeyse tamamını yenilemiş olacağız." dedi. - Şırnak Şırnak'ta 7 bin 973 öğretmenin görev yaptığı 685 okulda 180 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Birol Ekici, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile Dicle Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Ekici, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Ekici ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı, okul bahçesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - Siirt Siirt'te 85 bin 496 öğrenciye karneleri verildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Alpaslan İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı ve öğrencilere karnelerini dağıttı. Yağmurtepe İlkokulu'nda da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. - Batman Batman'da 172 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ekrem Canalp, öğrencilere karnelerini verdi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Canalp, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Batman'da 172 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Canalp, "Bütün evlatlarımızı tebrik ediyorum. Batman'da her yıl artan oranda eğitimdeki başarımızı bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz." diye konuştu.