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        Diyarbakır'da "Uluslararası Kulak Cerrahisi Sempozyumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da "Uluslararası Katılımlı Kapalı (Endoskopik) Kulak Cerrahisi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:49
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        Diyarbakır'da "Uluslararası Kulak Cerrahisi Sempozyumu" düzenlendi
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        Diyarbakır'da "Uluslararası Katılımlı Kapalı (Endoskopik) Kulak Cerrahisi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kulak burun boğaz alanında aralarında İtalya, Belçika, Mısır ve Singapur'da cerrahların da yer aldığı 70 doktor, bir otelde düzenlenen sempozyumda bir araya geldi.

        Sempozyumda, doktorlar meslektaşlarıyla tecrübelerini ve çalışmalarını paylaştı.

        Sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan Prof. Dr. Ediz Yorgancılar, AA muhabirine, kulak hastalıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yaygın bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

        Bölgede 25 yıl aradan sonra ilk kez dünyanın değişik noktalarından alanında tecrübeli cerrahların kente geldiğini belirten Yorgancılar, "Tamamen İngilizce yapılan sunumlarla eğitim bir üst seviyeye taşındı. Türkiye'nin birçok ilinden katılımlar oldu. Sempozyumda deneyimlerin paylaşılması fırsatı yakalandı. Etkinlikte 70 cerrah yer aldı." dedi.

        İtalya'dan gelen Prof. Dr. Daniele Marchioni ise sempozyumun endoskopik kulak cerrahisi açısından üst düzey bir buluşma olduğunu belirtti.

        Deneyimlerin paylaşılması açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Marchioni, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de endoskopik kulak cerrahisi konusunda gerçekten güçlü bir patoloji grubu var. Bu nedenle burada olmak benim için büyük bir memnuniyet. Orta kulak hastalıklarının tedavisiyle ilgili pek çok tartışma gerçekleşti. Gerçekten çok etkilendim. Türkiye'deki patoloji camiası gerçekten çok yüksek seviyede, benim izlenimim bu yönde."

        Belçika'dan gelen Prof. Dr. Vedat Topsakal da sempozyumda, Türkiye'nin kulak cerrahisinde önemli bir düzeyde olduğunu gördüklerini ifade etti.

        Topsakal, "Sempozyumda araştırmalarımızı sunduk. Meslektaşlarımızın çalışmalardan haberdar olduk. Türkiye'nin her ilinde böyle toplantıların düzenlenmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Sempozyum yarın Mardin'de de gerçekleştirilecek.

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