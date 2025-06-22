Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Silvan ilçesinin Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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