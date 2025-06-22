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        GÜNCELLEME - Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:24
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        GÜNCELLEME - Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ateş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında şüpheli A.U. (65) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Silvan ilçesinin Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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