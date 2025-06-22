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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Diyarbakır'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Küresel çetenin baş aktörü ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını kınıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:25
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Diyarbakır'da konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Küresel çetenin baş aktörü ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını kınıyorum." dedi.

        Arıkan, partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Diyarbakır İl Kongresi'nde, kentin tarihi, kültürü, coğrafyası ve insanıyla tüm bölgenin parlayan yıldızı konumunda olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın bereketli topraklara sahip olduğunu dile getiren Arıkan, topraklarından bereket fışkırdığını, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerinin dünyada meşhur olduğunu belirtti.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Arıkan, şunları kaydetti:

        "Sürece dair hepimizde bazı kaygılar olmakla birlikte, beklenti ve umut daha yüksektir. Şundan şüpheniz olmasın Saadet Partisi, akan kanı durduracak, şiddete son verecek, siyasetin alanını genişletecek, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın ve düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacaktır."

        ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını da değerlendiren Arıkan, "Öncelikle küresel çetenin baş aktörü ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını kınıyorum. Meselenin ne nükleer tesis ne barış ne demokrasi ne de İran olmadığını biliyoruz. Amaç, özgür iradeleri susturmak, masumların sesini kısmak, coğrafyamızı siyonizmin teslim almasına vesile olmak. Biz bu kirli planları görüyoruz. Biz bu tezgahların farkındayız. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Siyonist İsrail'i lanetliyorum, hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

        Bazı partilerin temsilcileri ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, tek aday olan Abdurrahman Ergin ile yönetim kurulu yeniden seçildi.

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