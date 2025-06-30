Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü mevkisinde bir kişinin Dicle Nehri'ne düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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