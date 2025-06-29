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        Diyarbakır'da kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:45
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        Diyarbakır'da kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
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        Diyarbakır'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 29 Haziran'da V.A'nın, kardeşi M.A'yı silahla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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