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        Diyarbakır'da ambulans helikopter el bileği tendonu kesilen kişi için havalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:01
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter el bileği tendonu kesilen kişi için havalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede çim biçme makinesine sağ elini kaptıran 46 yaşındaki Zeynel Buluttekin'in bilek tendonu kesildi.

        Yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürülen Buluttekin için burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

        Ambulans helikopterle alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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