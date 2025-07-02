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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastaya epilepsi pili ameliyatı yapıldı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Vagus Siniri Stimülasyonu (VNS) olarak bilinen ve halk arasında epilepsi pili adıyla tanınan cihaz, yapılan operasyonla bir hastaya uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:27
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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastaya epilepsi pili ameliyatı yapıldı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Vagus Siniri Stimülasyonu (VNS) olarak bilinen ve halk arasında epilepsi pili adıyla tanınan cihaz, yapılan operasyonla bir hastaya uygulandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, VNS tedavisinde hastanın sol göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen küçük bir cihazın beyne düzenli olarak elektrik sinyalleri göndererek nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azalttığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Olgay Bildik, hastanede ilk kez bir hastaya epilepsi pili takıldığını belirterek, epilepsi pilinin nöbetleri ilaçla kontrol altına alınamayan çocuk ve yetişkin hastalar için yeni bir umut olduğunu bildirdi.

        Cihaz sayesinde hastaların nöbetlerinde ciddi azalma beklediklerini ifade eden Dr. Bildik, "Üstelik hem hastaların yaşam kalitesinin artacağı hem de şehir dışına sevklerin önemli ölçüde azalacağı bu işlem için başka illere gitmeye gerek kalmadı. Takip ve tedavi süreçlerini Diyarbakır'da sürdürebileceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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