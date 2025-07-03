Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki şüphelilere yönelik 3 farklı operasyonda 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
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