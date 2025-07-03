Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki şüphelilere yönelik 3 farklı operasyonda 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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