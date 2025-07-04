Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile yeniden anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

        "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Veysel Sapan ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Veysel Sapan'a yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı
        Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
        25 yıldır fidan dikiyor: Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak adına bunu...
        25 yıldır fidan dikiyor: Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak adına bunu...
        Diyarbakır'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Diyarbakır'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı, mahkeme başkanı tahliye...
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı, mahkeme başkanı tahliye...