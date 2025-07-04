Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile yeniden anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile yeniden anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Veysel Sapan ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Veysel Sapan'a yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
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