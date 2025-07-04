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        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre iller için kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:29
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        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre iller için kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli rüzgar ile yerel olarak fırtına bekleniyor.

        Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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