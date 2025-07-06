Diyarbakır'da motokuryelere eğitim verildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motokurye olarak faaliyet gösteren motosiklet sürücüleri ile İl Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi.

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