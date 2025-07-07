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        Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:10
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        Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Silvan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Silvan Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Çam'ın 30 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralandığı, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybettiği belirtildi.

        "Merhum mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verilen paylaşımda, Çam için Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde cenaze töreni yapılacağı belirtildi.

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