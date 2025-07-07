Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Silvan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Silvan Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Çam'ın 30 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralandığı, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybettiği belirtildi.
"Merhum mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verilen paylaşımda, Çam için Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde cenaze töreni yapılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.