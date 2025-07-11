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        Diyarbakır'da 3 firari hükümlü ile aranan 1 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:28
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        Diyarbakır'da 3 firari hükümlü ile aranan 1 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile merkez Bağlar ve Lice Jandarma komutanlıkları tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde planlı çalışmalar yürütülüyor.

        Bağlar ilçesinde "kan gütme saikiyle öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E, Çınar ilçesinde "çocuğun cinsel istismarı" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö, Lice ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.T. ile "kan gütme saikiyle öldürme" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından 19 yıldır aranan M.K. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. M.K. de jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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