Diyarbakır'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenlendi
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30. yılı dolayısıyla Diyarbakır'da anma etkinliği yapıldı.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30. yılı dolayısıyla Diyarbakır'da anma etkinliği yapıldı.
Dicle Üniversitesince (DÜ) "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Valiliğin koordinesinde, Anadolu Ajansı
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