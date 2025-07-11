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        Diyarbakır'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenlendi

        Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30. yılı dolayısıyla Diyarbakır'da anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:34
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        Diyarbakır'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenlendi
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        Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30. yılı dolayısıyla Diyarbakır'da anma etkinliği yapıldı.

        Dicle Üniversitesince (DÜ) "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Valiliğin koordinesinde, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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