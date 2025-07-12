Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina tahliye edildi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan bazı kişilerin, binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

        Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de bölgeye gelerek, bina sakinleriyle görüştü.

        Özdemir, bina sakinlerine, tedbir amaçlı binanın yarına kadar boşaltıldığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı denetimden sonra kendilerine bilgilendirme yapılacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!