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        Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi

        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:19
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        Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi
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        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen 589 kamu yatırımının mevcut durumu değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, kentte 589 proje çalışmasının yürütüldüğünü belirtti.

        Projelerin yatırım tutarının 299 milyar 893 milyon lira olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "2025 yılı için tahsis edilen 39 milyar 784 milyon liralık ödeneğin ilk altı ayında yaklaşık 11 milyar lirasının harcandı. Bu harcama yüzde 27,61 oranına tekabül ediyor. Yılın ikinci yarısında bu oranın daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Kurumlarımızın yaptığı işlerde kontrol hizmetlerinin yeterli standartlarda olması gerekiyor. Herhangi bir eksiklik ve ihmaller üzerine gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı ve eksikliklerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi açıkça ifade ediyorum."

        Kurumlar arası koordinasyonun önemine de değinen Zorluoğlu, yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümünde iş birliğinin kritik rol oynadığını belirtti.

        Projelerin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşan Vali Zorluoğlu, "44 proje tamamlandı, 346'sı devam ediyor. 137 proje de ihale sürecinde. 1 proje tasfiye edildi. 61 projeye henüz başlanılmadı." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda yatırımcı kamu kurumları proje sunumlarını gerçekleştirdi.

        Toplantıya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkan ve temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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