Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen 589 kamu yatırımının mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, kentte 589 proje çalışmasının yürütüldüğünü belirtti.

Projelerin yatırım tutarının 299 milyar 893 milyon lira olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılı için tahsis edilen 39 milyar 784 milyon liralık ödeneğin ilk altı ayında yaklaşık 11 milyar lirasının harcandı. Bu harcama yüzde 27,61 oranına tekabül ediyor. Yılın ikinci yarısında bu oranın daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Kurumlarımızın yaptığı işlerde kontrol hizmetlerinin yeterli standartlarda olması gerekiyor. Herhangi bir eksiklik ve ihmaller üzerine gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı ve eksikliklerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi açıkça ifade ediyorum."