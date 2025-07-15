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        Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

        Diyarbakır, Elazığ ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:50
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        Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
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        Diyarbakır, Elazığ ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Vali Murat Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Programa, şehit yakınları, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, kaymakamlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

        İl Müftüsü İrfan Üstündağ da burada Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

        Programa, şehit yakınları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        - Batman

        Batman Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

        Anma programında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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