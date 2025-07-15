Amed Sportif Faaliyetler, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, stoper oyuncusu Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, stoper oyuncusu Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper oyuncusu Kahraman Demirtaş ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için anlaşmaya varmıştır. Gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyelerimiz Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katılmıştır. Kahraman Demirtaş'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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