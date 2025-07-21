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        Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:05
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        Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Cumhuriyet Mahallesi 440. Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk, 3 kişiye olay yerinde ambulanslarda müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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