Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi 440. Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk, 3 kişiye olay yerinde ambulanslarda müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.