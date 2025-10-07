Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:59
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 HED 931 ve 65 ACT 361 plakalı hafif ticari araç, 01 AUR 117 ve 21 AEP 853 plakalı kamyonet ile 63 AFB 333 ve 34 JV 6099 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

