Diyarbakır'da sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Sur Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen Tarihi Ulu Cami önünde başlayan yürüyüş, Sur Kaymakamlığı önünde sona erdi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, fiziksel aktivitenin toplum sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Asiltürk, "Yürüyüş, en kolay ve en ulaşılabilir sporların başında geliyor. Günlük hayatımıza küçük adımlarla hareketi katmak, kalp sağlığından obeziteyle mücadeleye kadar pek çok alanda koruyucu etki sağlıyor. Bizler de ilimizde bu bilinci artırmak için farklı kurumlarla iş birliği yaparak vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz." diye konuştu.