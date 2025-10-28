Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 32 operasyonda, 230 gram esrar maddesi, 16 kilogram skunk maddesi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.