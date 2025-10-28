Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 32 operasyonda, 230 gram esrar maddesi, 16 kilogram skunk maddesi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Cinayet şüphelisi, Gülizar'ın cesedinin bulunduğu bölgeye 7 kez gitmiş
        Cinayet şüphelisi, Gülizar'ın cesedinin bulunduğu bölgeye 7 kez gitmiş