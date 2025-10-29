Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:35
        Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Belediye Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Adem Karataş'ın Cumhuriyet'in anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Törene, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçe protokolü, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

