Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Adem Karataş'ın Cumhuriyet'in anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçe protokolü, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program, geçit töreniyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.