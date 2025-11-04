Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet-Esra Cansız Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Aile" temalı resim ile "Senin Gözünden Diyarbakır" fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:42 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:42
        Diyarbakır'da resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet-Esra Cansız Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Aile" temalı resim ile "Senin Gözünden Diyarbakır” fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi.

        Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksinde düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Mehmet-Esra Cansız Vakfı'na teşekkür ederek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Mehmet-Esra Cansız Vakfı Başkanı Mehmet Cansız da öğrencilere yönelik düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmasının kapsamının her yıl genişletilerek devam edileceğini söyledi.

        Bu yılda "Aile" temalı resim, "Senin Gözünden Diyarbakır” fotoğraf yarışması düzenlediklerini ifade eden Cansız, "Aile çok önemli, ailenize sahip çıkın, değerlerinize sahip çıkın. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ediyorum, katkısı olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program, Saint George Kilisesi'nde yarışmada öğrencilerin çizdiği resim ile çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışıyla sona erdi.

