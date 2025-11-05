Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

