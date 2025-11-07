Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'da öğrencilere kırtasiye desteği

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'da bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti desteği sunuldu.

Anadolu Demokratlar Federasyonu Genel Başkanı Devran Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, yetim ve öksüz bin öğrencinin yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Amaçlarının eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak olduğunu bildiren Sinanoğlu, şunları kaydetti:

"2021 yılından bu yana çoğunluğu kız çocukları olmak üzere 4 bin 200 dezavantajlı öğrencinin eğitimine katkıda bulunduk. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere bin yetim ve öksüz öğrencimizin eğitimine katkıda bulunduk. Eğitim ihtiyaçları olan çanta, defter, silgi, kalem gibi malzemeleri kardeşlerimize ulaştırdık. Diğer il ve ilçelerdeki öğrencilere de destek olacağız."