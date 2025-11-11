Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dicle Üniversitesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan en değerli miraslardan olduğunu belirtti.

Daha yeşil daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Eronat, şunları kaydetti:

"Dicle Üniversitesi olarak doğaya, çevreye ve sürdürülebilir yaşama katkı sunan her projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Katılımcılar kampüsün farklı alanlarında fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.