Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı

Diyarbakır'da, Genç Memur-Sen İl Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı.

Genç Memur-Sen İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, turnuva yaklaşık 70 okuldan bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Turnuvanın açılışında konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı Ercan Dervişoğlu, turnuvanın amacının sadece sportif faaliyetleri desteklemek olmadığını, aynı zamanda Gazze'de yaşanan insani krize dair farkındalığı artırmak ve genç nesillerde duyarlılık bilincini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Dicle Üniversitesi Filistinli Öğrenciler Kulübü, Dervişoğlu'na, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Filistin haritasını takdim etti.

Törene, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Turnuva, 10 Aralık'a kadar sürecek.