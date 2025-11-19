Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı

        Diyarbakır'da, Genç Memur-Sen İl Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:30
        Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı
        Diyarbakır'da, Genç Memur-Sen İl Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı.

        Genç Memur-Sen İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, turnuva yaklaşık 70 okuldan bin öğrencinin katılımıyla başladı.

        Turnuvanın açılışında konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı Ercan Dervişoğlu, turnuvanın amacının sadece sportif faaliyetleri desteklemek olmadığını, aynı zamanda Gazze'de yaşanan insani krize dair farkındalığı artırmak ve genç nesillerde duyarlılık bilincini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından Dicle Üniversitesi Filistinli Öğrenciler Kulübü, Dervişoğlu'na, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Filistin haritasını takdim etti.

        Törene, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Turnuva, 10 Aralık'a kadar sürecek.

