Diyarbakır'da "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.

Eğil Belediyesi tarafından İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kırmızı, siyah ve yeşile boyadıkları parmaklarını ve ellerini kumaştan oluşturulan panoya basarak Filistin bayrağını simgeleyen bir çalışma ortaya çıkardı.

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, gazetecilere, Eğilliler ve öğrenciler olarak Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Öğrencilerin katılımıyla etkinliğin daha da anlam kazandığını ifade eden Seydaoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin bayrağı üzerine bir boyama çalışması gerçekleştirdik. Geçen yıl da 6 teknemize Filistin bayrağı asarak sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Fiziki olarak orada olamasak da kalben Filistin'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İnşallah bu zulüm ve soykırım en kısa sürede son bulur."