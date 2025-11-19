Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.

        Eğil Belediyesi tarafından İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla "Filistin için sen de iz bırak" etkinliği yapıldı.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, kırmızı, siyah ve yeşile boyadıkları parmaklarını ve ellerini kumaştan oluşturulan panoya basarak Filistin bayrağını simgeleyen bir çalışma ortaya çıkardı.

        Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, gazetecilere, Eğilliler ve öğrenciler olarak Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Öğrencilerin katılımıyla etkinliğin daha da anlam kazandığını ifade eden Seydaoğlu, şunları kaydetti:

        "Filistin bayrağı üzerine bir boyama çalışması gerçekleştirdik. Geçen yıl da 6 teknemize Filistin bayrağı asarak sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Fiziki olarak orada olamasak da kalben Filistin'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İnşallah bu zulüm ve soykırım en kısa sürede son bulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Çalıştayı" düzenlendi
        Sis denizinde kaybolan Diyarbakır'da, minareler görsel şölen sundu
        Sis denizinde kaybolan Diyarbakır'da, minareler görsel şölen sundu
        Diyarbakır'da Su Gönüllüsü Gençler Projesi
        Diyarbakır'da Su Gönüllüsü Gençler Projesi
        Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı
        Diyarbakır'da "Gazze Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı
        Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam e...
        Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam e...
        Silahlı saldırıda öldürüldü, şüpheliler aranıyor
        Silahlı saldırıda öldürüldü, şüpheliler aranıyor