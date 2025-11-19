Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Çalıştayı" düzenlendi

        Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:20
        Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Çalıştayı" yapıldı.

        Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve Uygulama ve Araştırma Merkezince "Usta-Çırak Geleneğinden Çağdaş Tasarıma" temasıyla 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde çalıştay düzenlendi.

        Çalıştayın açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır'ın binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir olduğunu ifade etti.

        Suriçi'nin kentin kalbi konumunda olduğunu ve yalnızca mimari eserleriyle değil, yüzyıllardır süregelen el sanatları, zanaatkarlığı ve usta-çırak ilişkisiyle yaşayan bir kültürel hafıza alanı olduğunu anlatan Eronat, "Bir şehrin ruhu yalnızca taşında, toprağında değil, dilinde, sözünde, anlatısında ve hafızasında saklıdır. Somut ve somut olmayan kültürel miras birlikte düşünüldüğünde gerçek bir koruma anlayışından söz edilebilir." ifadelerini kullandı.

        DÜ Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç da kentin yalnızca mimari yapılarıyla değil, dokuma, keçe, kuyumculuk ve tekstil gibi el sanatlarıyla şekillenen zengin bir kültürel peyzaja sahip olduğunu belirtti.

        Usta-çırak geleneğinin kentin kimliği ve kültürel sürekliliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Dalkılıç, çalıştayın hem belgeleme hem de farkındalık açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından oturumlara geçilen çalıştayda, sunumlar, atölye çalışmaları ve sergi etkinlikleri düzenlendi.

        Çalıştaya, akademisyenler, zanaatkarlar, meslek odaları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

