        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla program düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında, hastanede tedavi gören çocuklar için kutlama programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:58
        Diyarbakır'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla program düzenlendi
        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında, hastanede tedavi gören çocuklar için kutlama programı düzenledi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları etkinlikte çocuklarla pasta kesti.

        Açıklamada, söz konusu gün vesilesiyle zor koşullarda yaşayan çocuklara dikkat çekildiği, tüm çocukların güven içinde büyüyebileceği ve mutlu bir geleceğe sahip olabileceği bir dünya için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, çocukların sağlıklı, mutlu ve güven içinde büyüyebilmelerinin öncelik olduğunu belirterek "Bugün burada minik yüreklerle bir arada olmak, bizler için büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.

        DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da Dünya Çocuk Hakları Günü'nün çocukların sağlık, güven ve mutluluğunu önceleyen özel bir gün olduğunu vurgulayarak "Çocuklarımız toplumun ışığı ve geleceğimizin teminatıdır. Onların daha sağlıklı ve mutlu bir dünyada büyümesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

