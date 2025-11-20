Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri" paneli gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri, Sosyolojik, Psikolojik ve Hukuksal Yaklaşımlar" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri" paneli gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri, Sosyolojik, Psikolojik ve Hukuksal Yaklaşımlar" konulu panel düzenlendi.

        Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Mesude Duman üstlendi.

        Açılışta konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman, 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 300 kadın cinayetinin kayıtlara geçtiğini belirterek, "Bu rakam, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ülkemizde hala yaygın ve önlenemeyen bir sorun olduğunu göstermektedir. Rojin Kabaiş, Narin Güran gibi kadın ve çocuk cinayetleri bu tablonun yalnızca birkaç örneğidir." dedi.

        Kocaman, kadın cinayetlerinin sadece kriminal bir mesele değil, aynı zamanda ciddi bir insan hakları ihlali ve toplumsal kalkınmayı doğrudan etkileyen bir sosyal kriz olduğunu vurguladı.

        Panelde, DÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Aslan Turan, kadına yönelik şiddeti sosyolojik açıdan değerlendirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan psikolog Gülşen İlçin Aras ise şiddetin kadın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler paylaştı.

        Açıklamada, panelde kadına yönelik şiddetin sosyolojik, psikolojik ve hukuksal boyutlarının kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da apartman yangını: 13 kişi dumandan etkilendi (2)
        Diyarbakır'da apartman yangını: 13 kişi dumandan etkilendi (2)
        Diyarbakır'da lise öğrencilerine "Etkili Sınav Hazırlığı Stratejileri" konf...
        Diyarbakır'da lise öğrencilerine "Etkili Sınav Hazırlığı Stratejileri" konf...
        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargıla...
        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargıla...
        Diyarbakır'da 2'si çocuk 7 kişinin etkilendiği yangın kask kamerasına yansı...
        Diyarbakır'da 2'si çocuk 7 kişinin etkilendiği yangın kask kamerasına yansı...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
        DBB'den üniversiteyi ilk kez kazanan 6 bin 631 öğrenciye eğitim desteği
        DBB'den üniversiteyi ilk kez kazanan 6 bin 631 öğrenciye eğitim desteği