Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri" paneli gerçekleştirildi

Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri, Sosyolojik, Psikolojik ve Hukuksal Yaklaşımlar" konulu panel düzenlendi.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Mesude Duman üstlendi.

Açılışta konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman, 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 300 kadın cinayetinin kayıtlara geçtiğini belirterek, "Bu rakam, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ülkemizde hala yaygın ve önlenemeyen bir sorun olduğunu göstermektedir. Rojin Kabaiş, Narin Güran gibi kadın ve çocuk cinayetleri bu tablonun yalnızca birkaç örneğidir." dedi.

Kocaman, kadın cinayetlerinin sadece kriminal bir mesele değil, aynı zamanda ciddi bir insan hakları ihlali ve toplumsal kalkınmayı doğrudan etkileyen bir sosyal kriz olduğunu vurguladı.

Panelde, DÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Aslan Turan, kadına yönelik şiddeti sosyolojik açıdan değerlendirdi.