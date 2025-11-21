Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Dicle Nehri'nde 55 yıldır "kelek" üzerinde balık avlıyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde araç lastiklerinden yapılan "kelek" adlı sal üzerinde balık avlayan 67 yaşındaki Ali Malkoç, baba mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:03
        Dicle Nehri'nde 55 yıldır "kelek" üzerinde balık avlıyor
        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde araç lastiklerinden yapılan "kelek" adlı sal üzerinde balık avlayan 67 yaşındaki Ali Malkoç, baba mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

        7 çocuk babası Malkoç, geçmişte Dicle Nehri'nde ulaşım aracı olarak kullanılan, önceleri şişirilmiş hayvan tulumlarının üzerinin ağaç dallarıyla kaplanmasıyla, son dönemde ise araç lastiği (şambrel) ile yapılan "kelek" üzerinde balık avlıyor.

        Baba mesleği balıkçılığı sürdüren Malkoç, "kelek" üzerinde avladığı balıkları hem satıyor hem de dostlarıyla paylaşıyor.

        - "Bu şekilde devam ettik, artık ne kadar sürer bilemiyorum"

        Hevsel Bahçeleri yakınındaki bölgede nehirde balık avlayan Ali Malkoç, AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı balık avlama işini 55 yıldır sürdürdüğünü, babasından kalan balıkçılık mesleğini "kelek" üzerinde yaptığını söyledi.

        "Kelek" üzerinde yıllardır balık tuttuğunu belirten Malkoç, şöyle konuştu:

        "Babam da balıkçılık yapardı, dedem ise daha çok avcılıkla uğraşırdı. Bu şekilde devam ettik, artık ne kadar sürer bilemiyorum. Yakaladığım balıkları bazen satıyorum, bazen komşulara, bazen de balığa gelen arkadaşlara veriyorum."

        Balıkçılığın yanı sıra tarımla da uğraştığını anlatan Malkoç, asıl mesleğinin demircilik olduğunu, yaşı ilerlediği için artık demircilik işiyle uğraşmadığını belirtti.

        Malkoç, "Dicle Nehri'nde hangi bölgelerin tehlikeli olduğunu iyi bilirim. Su seviyesi yükseldiğinde balık avlamam. Yasak dönemlerde kesinlikle balık tutmam çünkü her şeyin bir mevsimi vardır. Bazen küçük, bazen büyük balıklar çıkar. Birkaç bahçem var, fırsat buldukça onlarla da ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

