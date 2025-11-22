Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.
Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2. dakikada Birgül Sadıkoğlu ile bulduğu golle 1-0 tamamlandı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 78. dakikasında Natalia'nın fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.
