        Diyarbakır Haberleri

        Türk Kızılay Sur Şubesinden "Bir Kitap Bin Umut" kampanyası

        Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi, öğrenciler için "Bir Kitap Bin Umut" adlı kampanya başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:03
        Türk Kızılay Sur Şubesinden "Bir Kitap Bin Umut" kampanyası
        Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi, öğrenciler için "Bir Kitap Bin Umut" adlı kampanya başlattı.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Sur Şubesi ile Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği işbirliğiyle toplanacak kitapların öğrencilere hediye edileceğini belirtti.

        Her zaman öğrencilerin yanında olmayı önemsediklerini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına katkı sunmak bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Kızılay'ın şefkat eli yalnızca afetlerde değil, hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanındadır. Bu eğitim desteğinin onların yüzünde bir tebessüm, gönüllerinde umut olmasını diliyoruz. Toplayacağımız kitapları öğrencilere hediye edeceğiz. Bu şekilde öğrencilerimize hem yanlarında olduğumuzu hissettirmek hem de ailelerimizin yükünü azaltmak istiyoruz. Toplayacağımız kitaplar ile Sur ilçemizde okulların kütüphanelerine de destek olacağız. Kırmasırt İlk ve Ortaokulunda dernek üyeleri ile öğrencilerimize kitaplar hediye ederek kitap dağıtımımızın startını verdik."

        Sönmez, vatandaşlara kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

