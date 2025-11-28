Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile avukatların yer aldığı grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Av. Tahir Elçi Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldır Tahir Elçi'yi anmak için burada bir araya geldiklerini söyledi.

Sağkan, "Mücadeleye devam edeceğiz çünkü o geleneği Tahir Elçi başkanımızdan aldık. Tahir Elçi'nin anısına saygıyla, mücadelesini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Rahmet ve saygıyla Elçi'yi anıyorum." dedi.