Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır merkezli 6 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır merkezli 6 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhşa aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan zanlılara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 25 Kasım'da Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı

        Benzer Haberler

        Hak-İş İl Başkanı Aküzüm, hasta üyeleriyle görüştü
        Hak-İş İl Başkanı Aküzüm, hasta üyeleriyle görüştü
        Türkiye'nin en kapsamlı 'sahte eser sergisi' Diyarbakır'da açıldı
        Türkiye'nin en kapsamlı 'sahte eser sergisi' Diyarbakır'da açıldı
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutukl...
        Diyarbakır'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan zanlı tutukl...
        Dernek Başkanı Gündüz: "Erdoğan liderliğinde Türkiye güçlü, bağımsız ve iti...
        Dernek Başkanı Gündüz: "Erdoğan liderliğinde Türkiye güçlü, bağımsız ve iti...
        DİTAV İstanbul Şube Başkanı Ahıakın: ''İstanbul'da esen bu kardeşlik rüzgar...
        DİTAV İstanbul Şube Başkanı Ahıakın: ''İstanbul'da esen bu kardeşlik rüzgar...