Diyarbakır merkezli 6 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhşa aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan zanlılara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 25 Kasım'da Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
