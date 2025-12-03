Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Yapay Zeka ile Üniversite ve Toplum Yaşamı" semineri düzenlendi

        Diyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Yapay Zeka ile Üniversite ve Toplum Yaşamı" konulu seminer yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Yapay Zeka ile Üniversite ve Toplum Yaşamı" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Yapay Zeka ile Üniversite ve Toplum Yaşamı" konulu seminer yapıldı.

        Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasındaki senato odasında gerçekleştirilen seminerde, özel gereksinimli öğrenciler için yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlar ele alındı.

        DÜ Öğretim Üyesi Dr. Ömer Şimşek, verdiği seminerde, yapay zekanın günlük yaşamdan üniversite ortamına kadar sağladığı erişilebilirlik olanakları anlatarak, özel gereksinimli bireylerin bu teknolojilerden nasıl yararlanabileceğine ilişkin örnekler sundu.

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da seminerin ardından bir araya geldiği öğrencilerin eğitim süreçleri, kampüs yaşamı ve erişilebilirlik konusundaki önerilerini dinledi.

        Eronat, öğrencilerin taleplerini titizlikle değerlendirileceğini belirterek, "Dicle Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizin eşit, erişilebilir ve güçlü bir eğitim ortamına sahip olması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakım evi öğrencileri ve eğitmenleri ile üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler ve gönüllü öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da engellilerin haklarına yönelik farkındalık çalışması yapıldı
        Diyarbakır'da engellilerin haklarına yönelik farkındalık çalışması yapıldı
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Doğal yaşam alanı 195 dönüm üzerinde kurulacak
        Doğal yaşam alanı 195 dönüm üzerinde kurulacak
        Diyarbakır'da fiyat etiketi yönetmeliğine uyulması uyarısı
        Diyarbakır'da fiyat etiketi yönetmeliğine uyulması uyarısı
        İşletmelere fiyat etiketi uyarısı: Kurallara uymayana 3 bin lira ceza yolda
        İşletmelere fiyat etiketi uyarısı: Kurallara uymayana 3 bin lira ceza yolda
        Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezinde göreve katıldı
        Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezinde göreve katıldı