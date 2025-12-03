Diyarbakır'da "Yapay Zeka ile Üniversite ve Toplum Yaşamı" semineri düzenlendi

Diyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Yapay Zeka ile Üniversite ve Toplum Yaşamı" konulu seminer yapıldı.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasındaki senato odasında gerçekleştirilen seminerde, özel gereksinimli öğrenciler için yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlar ele alındı.

DÜ Öğretim Üyesi Dr. Ömer Şimşek, verdiği seminerde, yapay zekanın günlük yaşamdan üniversite ortamına kadar sağladığı erişilebilirlik olanakları anlatarak, özel gereksinimli bireylerin bu teknolojilerden nasıl yararlanabileceğine ilişkin örnekler sundu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da seminerin ardından bir araya geldiği öğrencilerin eğitim süreçleri, kampüs yaşamı ve erişilebilirlik konusundaki önerilerini dinledi.

Eronat, öğrencilerin taleplerini titizlikle değerlendirileceğini belirterek, "Dicle Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizin eşit, erişilebilir ve güçlü bir eğitim ortamına sahip olması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakım evi öğrencileri ve eğitmenleri ile üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler ve gönüllü öğrenciler katıldı.