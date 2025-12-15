Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu
Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, kasım ayında "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu.
SGK İl Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ettikleri belirtildi.
Paylaşımda, "Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Kurumumuzca her ay yayımlanan 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da Türkiye Birincisi olduk." ifadesine yer verildi.
