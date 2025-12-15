Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu

        Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, kasım ayında "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, kasım ayında "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu.

        SGK İl Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ettikleri belirtildi.

        Paylaşımda, "Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Kurumumuzca her ay yayımlanan 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da Türkiye Birincisi olduk." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        DİSİDER Başkanı Akbaş'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:
        DİSİDER Başkanı Akbaş'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:
        Bin yıllık Haburman köprüsü, tüm ihtişamı ile ayakta
        Bin yıllık Haburman köprüsü, tüm ihtişamı ile ayakta
        Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atıp kaçan 2 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atıp kaçan 2 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakala...
        Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakala...
        Tekel bayisine patlayıcı atılması olayına karışan 2 kişi yakalandı
        Tekel bayisine patlayıcı atılması olayına karışan 2 kişi yakalandı
        Diyarbakır'ın altın çocukları Final Okullarından dünya sahnesine yürüyor
        Diyarbakır'ın altın çocukları Final Okullarından dünya sahnesine yürüyor