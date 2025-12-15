Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü "İl Müdürlükleri Performans Karnesi"nde birinci oldu

Paylaşımda, "Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Kurumumuzca her ay yayımlanan 'İl Müdürlükleri Performans Karnesi'nde eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da Türkiye Birincisi olduk." ifadesine yer verildi.

SGK İl Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ettikleri belirtildi.

