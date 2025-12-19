Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi

        Diyarbakır'da, Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi.

        Orkestra, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

        Seslendirilen şarkılara polislerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

        Konsere, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polisler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açtılar: 4 gözaltı
        Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açtılar: 4 gözaltı
        Diyarbakır'da "1. Sur Bağıvar Kitap Günleri" kitapseverlerle buluştu
        Diyarbakır'da "1. Sur Bağıvar Kitap Günleri" kitapseverlerle buluştu
        Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Dicle'de kan bağışı kampanyası
        Dicle'de kan bağışı kampanyası
        Diyarbakır'da seyahat acenta temsilcileri ve rehberler bir araya geldi
        Diyarbakır'da seyahat acenta temsilcileri ve rehberler bir araya geldi
        Bölge turizminin kalkınması için seyahat acenteleri ve rehberler buluştu
        Bölge turizminin kalkınması için seyahat acenteleri ve rehberler buluştu