Diyarbakır'da, Polis Akademisi Armoni Orkestrası konser verdi.

Konsere, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polisler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Seslendirilen şarkılara polislerin de zaman zaman eşlik ettiği konserde, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Orkestra, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.