Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 4 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 4 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 4. gününde sürüyor.

        AFAD, jandarma ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz ve kadavra köpekleri ile 5 dron da kullanılıyor.

        Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

        Arazinin karla kaplı olmasından arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

        Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kayıp kadından 4 gündür haber yok; aramalar soğuk ve sisli ha...
        Diyarbakır'da kayıp kadından 4 gündür haber yok; aramalar soğuk ve sisli ha...
        Karlı arazide otomobili ile drift yapan sürücü kamerada
        Karlı arazide otomobili ile drift yapan sürücü kamerada
        Diyarbakır'da 13 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı
        Diyarbakır'da 13 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı
        Bedensel engelli Ercan'ın öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa hapis cezas...
        Bedensel engelli Ercan'ın öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa hapis cezas...
        Şizofreni hastası kadını arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor
        Şizofreni hastası kadını arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor
        Yoğun kar, Dicle Nehri'nde su seviyesini arttırdı
        Yoğun kar, Dicle Nehri'nde su seviyesini arttırdı