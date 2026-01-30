Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Çermik Kaymakamı Karataş, vatandaşları evinde ziyaret etti

        Çermik Kaymakamı Adem Karataş, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:19
        
        Çermik Kaymakamı Adem Karataş, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.

        Kaymakam Karataş, Çukur Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.

        Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Karataş, gerekli çözümlerin yapılacağını belirtti.

        Vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

