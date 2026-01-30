Çermik Kaymakamı Karataş, vatandaşları evinde ziyaret etti

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti. Kaymakam Karataş, Çukur Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu. Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Karataş, gerekli çözümlerin yapılacağını belirtti. Vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

