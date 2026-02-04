Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa'dan Atakan Müjde'yi kiraladı

Habertürk
        Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'dan Atakan Müjde'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:15
        Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'dan Atakan Müjde'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Atakan Müjde'nin transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Atakan Müjde'yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.den yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Atakan Müjde'ye Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, transferin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

