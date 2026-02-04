Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken atandı

Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken getirildi. Devlet Hastanesinde bir süre önce başhekim Umut Karagöz'ün tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve ilçeye tayin olan Türken atandı. Görevine başlayan Yaman, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.