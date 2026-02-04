Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler'de Pendikspor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler'de Pendikspor maçı hazırlıkları

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:06
        Kulübün açıklamasında, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yeşil-kırmızılı ekibin pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

        Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

